Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Yukatel Denizlispor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı. Antrenmana sakatlığı geçen Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas da katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın yapılacağı Denizli’ye giderek kampa girecek.