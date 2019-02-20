Erzurumspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5’e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.