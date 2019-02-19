Erzurumspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 23. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da maçın hazırlıkları başladı.

19 Şubat 2019, Salı 21:27
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Erzurumspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Mavi-beyazlı takımın yaklaşık 45 dakika süren kondisyon ağırlıklı idmanına hafif sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz katılmadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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