2020-2021 sezonunun ilk yarısında istediği performansı yakalayamayan BB Erzurumspor, ara transferde 11 futbolcuyla yollarını ayırdı. Sissoko'nun sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle başlayan yaprak dökümünde Farnolle, Rashad Muhammed, Hamroun, Mina, Sadiku, Kaan Kanak, İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Ömer Şişmanoğlu ve Mahamadou Ba takımdan ayrılan diğer isimler oldu.

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın takımın başına gelmesiyle başlayan transfer harekatında ise mavi-beyazlı kulüpte hareketli günler yaşandı. 5 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde Brahim Darri, Jakub Szumski, Manuel da Costa, Johanna Omolo, Aatif Chahechouhe, Mustafa El Kabir, Elba Rashani, Göktuğ Bakırbaş, Bogdan Butko, Rahman Buğra Çağıran, Yaw Ackah ve Zakarya Bergdich Erzurumspor kadrosuna dahil edildi.

SON GÜNDE 4 İSİM

31 Ocak Pazar günü evinde 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü maçından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, transferlerin devam edeceğini açıklamıştı. Mavi-beyazlı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Ukraynalı sağ bek Bogdan Butko, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan sol bek Zakarya Bergdich, Yaw Ackah ve Rahman Buğra'yla anlaştığını açıkladı.

BB Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu ara transfer dönemi tamamlandı. Kadromuzda yer alan 11 futbolcuyla yollarımızı ayırmış, kadromuza 12 yeni futbolcu dahil etmiş bulunuyoruz. Ayrılan futbolcularımıza teşekkür ediyor, aramıza katılan futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.