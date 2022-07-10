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Erzurumspor'a talip! Manchester City detayı...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a beklenmeyen bir talip çıktı. Gelen iddialara göre 1 Lig ekibini City Football Group satın almak istiyor. İşte detaylar...

10 Temmuz 2022, Pazar 18:33 Son Güncelleme:
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Erzurumspor'a talip! Manchester City detayı...

Hala transfer yasağı devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a beklenmeyen bir talip çıktı. Ajansspor'n haberine göreİ iddialara göre 12 ligde yatırımları bulunan City Football Group'un talip oldu. İşte detaylar...

City Football Group'un sahip olduğu takımlar hangisi?

ABD'de New York City Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Montevideo City Torque İspanya'da Girona , Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan Mumbai City ve Belçika'da Lommel SK bünyesinde bulunduran City Football Group tüm dünyadan yatırımları ile biliniyor.


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