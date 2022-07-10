Hala transfer yasağı devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a beklenmeyen bir talip çıktı. Ajansspor'n haberine göreİ iddialara göre 12 ligde yatırımları bulunan City Football Group'un talip oldu. İşte detaylar...

City Football Group'un sahip olduğu takımlar hangisi?

ABD'de New York City Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Montevideo City Torque İspanya'da Girona , Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan Mumbai City ve Belçika'da Lommel SK bünyesinde bulunduran City Football Group tüm dünyadan yatırımları ile biliniyor.



