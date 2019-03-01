Başarılı oyuncunun durumunun ciddi olduğu ve Galatasaray’la içerideki oynanacak olan Süper Lig mücadelesine yetişmesinin de son derece zor olduğu kaydedildi. Dadaşlar’da büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesi stoper Kanstrup ve sağ bek Tolga Ünlü’nün de sakatlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan forvet Fardal Opseth, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hafif ağrıları bulunan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı’nın ise önemli mücadelede oynamasına engel yok.