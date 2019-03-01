Erzurumspor'a Rashad Muhammed'den kötü haber
Mehmet Özdilek yönetiminde lige tutunmak için amansız bir mücadele içerisinde olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor sakatlıklarla boğuşuyor. Mavi- Beyazlılar’ın sezonun ikinci yarısında en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rashad Muhammed, kasığındaki zorlanma nedeniyle hafta boyunca yapılan idmanlara katılamadı.
Başarılı oyuncunun durumunun ciddi olduğu ve Galatasaray’la içerideki oynanacak olan Süper Lig mücadelesine yetişmesinin de son derece zor olduğu kaydedildi. Dadaşlar’da büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesi stoper Kanstrup ve sağ bek Tolga Ünlü’nün de sakatlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan forvet Fardal Opseth, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hafif ağrıları bulunan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı’nın ise önemli mücadelede oynamasına engel yok.