Erzurumspor zirveye yürüyor

Yeniden Süper Lig’i hedefleyen Erzurumspor, geçtiğimiz haftaki Altınordu yenilgisinin telafisini Menemenspor karşısında yaptı: 2-0. 36’da Hamroun’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Pote’nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi. 8 dakika sonra sağ kanattan Murat’ın ortasında arka direkte Hamroun kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi, Dadaş’ı öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda da rakibine şans tanımayan Mavi-Beyazlılar, fişi 90+2’de çekti.

90+2’de fişi çektiler

Sağ taraftan Sissoko’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0. Erzurumspor, lider Hatayspor’un takıldığı haftada zirve ile arasındaki farkı 4’e indirdi.

Dadaş, önümüzdeki hafta Akdeniz ekibi ile deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Öte yandan konuk ekip ise bu sonucun ardından üst üste 3. yenilgisini aldı, 11. sırada kaldı.