Süper Lig'de 9 maç sonra galibiyet alan ve düşme hattında bulunan Erzurumspor 36. hafta mücadelesinde 13 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor ile kritik bir maça çıkacak. İki takımda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Erzurumspor 31 puanla 19. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 14. sırada yer alıyor.

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.​​​​​​​ beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor ile son veren mavi-beyazlı ekip, haftaya 31 puanla 19. sırada girdi.

Maç fazlasıyla Yeni Malatyaspor'un 6 puan gerisinde yer alan mavi-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Yukatel Denizlispor galibiyetinden sonra çıkış yakalamak isteyen mavi-beyazlı ekip, galip gelerek düşme kotasından yukarılara çıkmak istiyor.

Erzurum temsilcisinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor

37 puanla 14. sırada bulunan Helenex Yeni Malatyaspor'da ise hedef son haftalara kabus yaşamadan girmek. Düşme hattıyla arasında 4 puan bulunan İrfan Buz'un ekibi 3 puan alarak makası açmak istiyor.

Malatya temsilcisinde koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular bu karşılaşmada forma giyemeyecek.