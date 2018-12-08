Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 6 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Bursaspor deplasmanında biten Erzurumspor Yeni Malatyaspor'u eli boş göndermenin planlarını yapıyor. 22 puanla 6. sırada bulunan Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatya ise deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

Yeni Malatya: Farnolle, Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Muniru, Donald, Seth, Murat Yıldırım, Aleksic, Pereira

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 14 haftada 23 puan topladı ve haftaya altıncı sırada girdi. Sezon başından bu yana 14 puanı hanesine yazdıran Erzurumspor ise 14. sırada haftayı tamamladı.

Kendi evinde Akhisarsporla berabere kalan ve Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Etimesgut Belediyespor’u 2-0 yenen Yeni Malatyaspor, deplasmandan da galip gelerek konumunu korumak istiyor.

Öte yandan Malatya ekibinde kart cezalısı olan Boutaib, Guilherme ile sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Erzurumspor'da ise sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.