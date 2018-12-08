Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-3

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. 6 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Bursaspor deplasmanında biten Erzurumspor, Scuk'un golüyle öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. 2 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, Donald Mitchell ve Eren Tozlu'nun 2 golüyle maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 25'e çıkararak Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la aynı puana geldi.

BB Erzurumspor ise 14 puanla ve maç fazlasıyla düşme hattının 1 puan üzerinde kalmaya devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

3. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Özer’in şutu üstten dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Özer’in ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan Özer’in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim'in şutu auta çıktı.

39. dakikada gelişen ani atakta Taylan ceza sahasına girmeden Sunu’yu gördü. Sunu ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Ardından hakem VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0

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62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer müsait pozisyondaki Tshabalala’yı gördü. Tshabalala'nın aşırtma bir şut denedi fakat top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanattan Erkan kaş’ın içeri ortaladığı topta Donald'ın düzgün bir kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada kullanılan köşe vuruşunda bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lokman sert vurdu fakat kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

79. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içindeki Eren'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

90. dakikada hızlı gelişen atakta Buğra’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor 11'ler...

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Pereira, Ahmed, Eren