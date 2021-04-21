Erzurumspor - Yeni Malatyaspor canlı

Süper Lig'de 9 maç sonra galibiyet alan ve düşme hattında bulunan Erzurumspor 36. hafta mücadelesinde 13 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor ile kritik bir maça çıkacak. İki takımda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Erzurumspor 31 puanla 19. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 14. sırada yer alıyor.

ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR CANLI TAKİP

22. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş’un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

28. dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Obertan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

39. dakikada Emrah Başsan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes’in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

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Süper Lig | Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Helenex Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Ahmet lldız, Umut Bulut, Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş