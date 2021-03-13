Süper Lig'de 30. hafta maçında Erzurumspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi verecek. Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor deplasmanda kazanarak yeniden zirve yarışı için seri yakalamak istiyor. Bordo-Mavili takımda Vitor Hugo cezalı, Berat Özdemir ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Ev sahibi Erzurumspor ise 4 haftadır kazanamıyor. Mesut Bakkal'ın öğrencileri düşme hattının üstüne çıkmak için kazanmak zorunda.

Erzurumspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Erzurumspor: Szumski, Murat, Teikeu, Schwechlen, Bergdich, Boumal, Osman, Rashani, Novikovas, Aatif, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus (Flavio), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Andres Trondsen sakatlıkları, Vitor Hugo da kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Kas ağrıları olan Berat Özdemir'in durumu ise bugünkü çalışmadan sonra netlik kazanacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. randevu

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ligde 4. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

Trabzonspor, deplasmanda 139 gündür yenilmiyor

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Son idmanda gol çalışması

Erzurumspor maçının hazırlıklarını dün sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, son idmanda hücuma dönük çalışmalar gerçekleştirdi. Gol üretmekte sıkıntı çeken Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı atak organizasyonları üzerinde durdu. Fırtına, oynadığı 28 lig maçında 29 gol yerken, 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

Erzurum'da 3 eksik var

Mesut Bakkal yönetiminde ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor’da bugün 3 futbolcu forma giyemeyecek. Forvet Ricardo Gomes sakat, stoper Manuel da Costa ve Johanna Omolo cezalı. Dadaşlar, çıktığı son 4 lig maçından sadece 1 puan alabildi.

Berat kadroda yok

Ara transfer döneminde Trabzonspor’a geldikten sonra Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezi olan Berat Özdemir, sakatlığı nedeniyle bugün kadroda olmayacak. Fırtına’da Vitor Hugo cezalı. Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Kamil Ahmet’in de sakatlıkları sürüyor.

Trabzonspor kara yoluyla gitti

Bordo-Mavililer, son idmanın ardından kara yoluyla Erzurum’un yolunu tuttu. İşte Trabzonspor deplasman kafilesi: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon, Faruk Can, Abdulkadir Parmak, Baker, Flavio, Bakasetas, Yunus Mallı, Ekuban, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Nwakaeme, Djaniny, Afobe.

Vitor Hugo kaptan gibi

Trabzonspor’un savunmadaki lider ismi Vitor Hugo, cezalı olmasına rağmen takımla beraber Erzurum’a gitti. Kritik deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen tecrübeli stoper, Bordo-Mavili ekibin gizli kaptanlarından biri olduğunu yine gösterdi.

Trabzonspor'da 4 yıldız sınırda

Karadeniz ekibinde Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Edgar ve Djaniny ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bugün ilk 11’de sahaya sürmeye hazırlandığı 4 isim, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve sonraki hafta oynanacak Ankaragücü mücadelesini kaçıracaklar.

Dadaşlar'a hiç yenilmediler

Fırtına bugün Erzurumspor ile ligdeki 4. randevesuna çıkacak. Daha önce oynanan 3 lig maçında Bordo-Mavililer’in 2 galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasında kupada yapılan karşılaşmalarda da Fırtına fire vermeyip 3 maçı da kazandı.