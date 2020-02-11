Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna dolu dizgin devam eden Trabzonspor, yarı final biletini ilk maçta cebine koymuştu. Süper Lig’de Fenerbahçe’nin ardından Gençlerbirliği’ni de yenerek şampiyonluk yolunda ciddi bir adım atan Bordo Mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü Erzurum’da sahne alıyor. Fırtına, kupada son olarak iki maçta da Beşiktaş’ı 3-2 yenen TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ilk maçta 5-0 gibi net bir skorla devirmişti.

Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kazım Karabekir Stadı'nda 13 Şubat Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Kayacan, Aykut, Hasan, Yusuf, Osman, İbrahim, Hamroun, Sissoko, Scuk, Murat, Oltan

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Abdürrahim, Abdulkadir, Doğan, Guilherme, Yusuf, Bilal, Ekuban

Bir önceki turda Denizlispor’u penaltı atışları sonucunda geçmeyi başaran Karadeniz temsilcisi, Erzurum karşısında turu geçip yarı finale rahat yükselmenin peşinde. Bu doğrultuda teknik direktör Hüseyin Çimşir kritik karşılaşmada ilk maçtaki gibi ideal 11’ine yakın bir kadroyla değil de daha çok şans bulamayan oyuncularla sahada olacak.