Erzurumspor - Trabzonspor maçı iptal edildi

Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül'de yapılması planlanan hazırlık maçı iki kulübün ortak kararıyla iptal edildi.

BB Erzurumspor, Trabzonspor ile oynayacakları hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 05 Eylül Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir" denildi.

Bu iptalin ardından Trabzonspor, yine 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.