Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Geçen hafta sahasında Akhisarspor’u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehic- Tolga, Lokman, Kanstrup, Leo, Scuk (Taylan Antalyalı), İbrahim, Emrah, Edouk, Munsy, Obertan SAKAT:Egemen*, Samed Ali Kaya,Rashad Muhammed* CEZALI : Sunu

TRABZONSPOR

Uğurcan- Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Kanil Ahmet, Abdülkadir Ömür

CEZALI: Yusuf

BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 60 TL, Maraton 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL



