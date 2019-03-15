Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Son 3 haftada topladığı 7 puan ile çıkışa geçen Trabzonspor Erzurumspor karşısında bu çıkışı sürdürmek istiyor. 22 puanla düşme hattında bulunan Erzurumspor ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Geçen hafta sahasında Akhisarspor’u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.
Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER...
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Tolga, Lokman, Kanstrup, Leo, Scuk (Taylan Antalyalı), İbrahim, Emrah, Edouk, Munsy, Obertan SAKAT:Egemen*, Samed Ali Kaya,Rashad Muhammed* CEZALI : Sunu
TRABZONSPOR
Uğurcan- Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Kanil Ahmet, Abdülkadir Ömür
CEZALI: Yusuf
BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 60 TL, Maraton 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL