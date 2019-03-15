Erzurumspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Erzurum'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavili takımın tek golü 64 dakikada Nwakaeme'den geldi.
Oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 40 yaparken, Erzurumspor 22 puanda kaldı.
Trabzonspor Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Erzurumspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Kone müsait pozisyondaki Opseth’i gördü. Opseth’in etkisiz şutu kalecide kaldı.
10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone’nin uzaktan sert şutunda top kalecide kaldı.
15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Eduok, direkt kaleye şunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada sol kanattan ilerleyen Leo, pasını ceza sahasındaki Opseth'e verdi ancak bu oyuncu müsait pozisyonda topu ıskaladı.
38. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Taylan, ceza sahası dışındaki Eduok’a çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi...
GOOOOOL - 64 Dakika'da Nwakaeme Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Erzurumspor - Trabzonspor 11'ler
Erzurumspor: Sehic, Obertan, Leo, Taylan, Tolga, Eduok, Pierre, Opseth, Lokman, Scuk, Kone
Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, A. Parmak, Ekuban, Vahid, Anthony, Hugo Rodallega