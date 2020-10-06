Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu doğrultuda tempoyu artıracak olan Bordo-Mavililer, 10 Ekim Cumartesi günü de ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak.

﻿﻿Erzurumspor-Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak mücadele 16.00’da başlayacak. Fırtına milli ara sonrasında Başakşehir sınavıyla galibiyet serilerine başlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri belli olduğu zaman haberimiz güncellenecektir.