Erzurumspor - Trabzonspor (CANLI İZLE)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor’a konuk oluyor. Sahasında oynanan ilk maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Bordo-Mavililer, eğer bir mucize yaşanmazsa 6 sezon sonra ilk kez yarı final oynama başarısı gösterecek. Fırtına, bir üst tura çıkması halinde Fenerbahçe’nin rakibi olacak.

Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17:00'de başlayan mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Erzurumspor - Trabzonspor 11'ler...

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

Trabzonspor: Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Bilal

Yarı final maçları 3-4-5 Mart, rövanşları ise 21-22-23 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Hüseyin Çimşir’in öğrencileri, Dadaşlar’ı saf dışı bırakırsa Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon’da, rövanşını ise İstanbul’da oynayacak.

Yeniler siftah yapacak...

Ayrıca Dadaşlar karşısında Fırtına’nın yeni isimleri siftah yapacak. Devre arası transfer döneminde Bordo-Mavililer’e katılan stoperlerden Manuel Da Costa ile Messias, sol kanat Bilal Başacıkoğlu, Erzurumspor mücadelesinde yeni takımlarıyla ilk kez 11’de forma giyecek. Ekuban’ın sakatlığında sol kanat Nwakaeme’nin forvette oynaması bekleniyor.