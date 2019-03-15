Erzurumspor - Trabzonspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Son 3 haftada topladığı 7 puan ile çıkışa geçen Trabzonspor Erzurumspor karşısında bu çıkışı sürdürmek istiyor. 22 puanla düşme hattında bulunan Erzurumspor ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oluyor. Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Geçen hafta sahasında Akhisarspor’u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.
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Maç başladı...
Erzurumspor - Trabzonspor 11'ler
Erzurumspor: Sehic, Obertan, Leo, Taylan, Tolga, Eduok, Pierre, Opseth, Lokman, Scuk, Kone
Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, A. Parmak, Ekuban, Vahid, Anthony, Hugo Rodallega
Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.