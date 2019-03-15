Erzurumspor - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oluyor. Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Geçen hafta sahasında Akhisarspor’u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

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Erzurumspor - Trabzonspor 11'ler

Erzurumspor: Sehic, Obertan, Leo, Taylan, Tolga, Eduok, Pierre, Opseth, Lokman, Scuk, Kone

Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, A. Parmak, Ekuban, Vahid, Anthony, Hugo Rodallega

Erzurumspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.







