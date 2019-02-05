Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelen taraftar grubu, sloganlar eşliğinde TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüdü. Burada TFF, MHK ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar atıp meşale yakan grup, müdürlüğün bulunduğu iş merkezi önüne üzerinde "Erzurumspor doğranıyor" yazısı yazan siyah çelenk bıraktı.

Taraftarlar daha sonra olaysız dağılarak yürüyüşü sonlandırdı.