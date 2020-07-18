Erzurumspor, Süper Lig yolunda bir adım önde

İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig’e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Altay’ı 1-0 yenip puanını 59’a çıkaran Erzurumspor, Hatayspor’un ardından Süper Lig’e direkt çıkma iddiasını sürdürüyor.

Ligin son haftasında yarın saat 17.30’da sahasında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak mavi-beyazlı ekip, ligdeki son maçından galip ayrılıp geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig’e tekrar çıkarak bir yıllık hasreti dindirmek istiyor.

Galibiyetle direkt Süper Lig’e çıkacak

Sezonun büyük bir kısmını ikinci sırada götüren mavi-beyazlı ekip, söz konusu maçtan galibiyetle ayrılması halinde en yakın takipçisi Adana Demirspor’un İstanbulspor karşısında alacağı skordan etkilenmeden Süper Lig biletini alacak.

Göstereceği bu başarı ile bir yıl ara verdiği Süper Lig’e tarihinde ikinci kez yükselmek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.