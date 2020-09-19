Süper Lig'de ikinci hafta maçında Erzurumspor ile Sivasspor üç puan mücadelesi verecek. Sezona Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Erzurumspor bu çıkışını Sivasspor maçında devam ettirmek istiyor. Sezonun ilk maçında sahasında Alanyaspor'a yenilen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Erzurumspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Osman (Mina), Hasan, Kaan, Petrus, İbrahim Akdağ, Novikovas, Sissoko, Emrah Başsan, Rashad

Sivasspor: Samassa - Goiano, Robin Yalçın (Camara), Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fayçal, Gradel, Felix (Ninga), Yatabare (Kayode)

Sivas'da Aaron Appindangoye dışında eksik yok!

Sivasspor’da BB Erzurumspor müsabakası öncesinde 1 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı olan Aaron Appindangoye görev yapamayacak.

BB Erzurumspor ile Sivasspor 3. randevuda

Süper Lig’in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Sivasspor oynanacak olan maçla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 mücadelede Sivasspo’un rakibine galibiyeti bulunmazken, Erzurum temsilcisinin de 1 kez galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile BB Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 10 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Çalımbay’ın Özdilek karnesi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın teknik adamlık kariyerinde Mehmet Özdilek’e karşı şansı tutuyor. Süper Lig kariyerinde Özdilek’in çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 14 maçın 7´sini kazanabilen Rıza Çalımbay, diğer maçlardan 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılmıştı.



