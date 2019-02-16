Erzurumspor-Sivasspor maç sonucu: 4-2

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Erzurumspor, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-2 yenerek ligde kalma adına umutlarını devam ettirdi. Erzurumspor'un gollerini Scuk, Opseth, Eduok ve Obertan'dan gelirken konuk ekip Sivasspor'un golleri Rybalka ve Hakan Arslan'dan geldi. Erzurumspor puanını 21'e yükseltirken Sivasspor 31 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşma konuk ekip Sivasspor'un vuruşu ile başladı.

1. dakikada sağ kanattan Obertan'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kontrol etmek isteyen Lokman rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından hakem Bülent Yıldırım pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Scug, Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Douglas'ın sağdan ortasında ön direkte Hakan'ın kafa vuruşunda Sehic gole izin vermedi. Ondan seken topu Rybalka ağlara gönderdi ama öncesinde kakan bir ofsayt bayrağı var. VAR'dan gelen uyarı sonrası Bülent Yıldırım pozisyonu izledi ve golün geçerli olduğunu açıkladı: 1-1

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23. dakikada Emrah'ın sağdan arka direğe doğru yaptığı ortada Eduok ile Sivasspor savunması arasında oluşan tehlikeli karambolde son anda araya giren David Braz tehlikeyi savuşturdu.

28. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Ndinga kafa vuruşunu yaptı ama top üstten dışarı gitti.

29. dakikada sol kanattan hareketlenen Schwchlen, ceza sahası çizgisi üzerindeki Opseth'e aktardı pasını. Onun yerden vuruşunda top altıpas çizgisi üzerindeki Eduok'un önünde kaldı ve Eduok müsait durumda yaptığı vuruşla ağları buldu.

35. dakikada Ndinga uzun bir pasla savunma arkasına hareketlenen Kone'yi düşündü. Topu kontrol eden Kone ceza sahası dışından şansını denedi ama top kaleci Sehic'in üzerine gitti.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serkan bekletmeden ortasını yaptı ama top Tolgahan'ın kucağına gitti.

40. dakikada Diabate'nin havalandırdığı topu Hakan kafayla Kone'nin koşu yoluna gönderdi ama Egemen kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında Emre soldan son çizgiye inip ceza sahasına koşu yapan Ndinga'ya aktardı pasını ancak Ndinga'nın topun gelişine yaptığı sert vuruşta isabet yok...

45+3. dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında Scuk, Obertan'ın koşu yoluna uzun bir pas gönderdi ancak kalesini doğru bir zamanlamayla terk eden kaleci Tolgahan rakibinden önce davranarak tehlikeyi önledi.

İlk yarı 2-1 Erzurumspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49. dakikada Ndinga ara pasıyla Diabate'yi savunma arkasına kaçırmak istedi ama kalesini terk eden Tolgahan tehlikeyi savuşturdu.

56. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kone, penaltı noktasının üzerindeki Hakan Arslan'ı düşündü. Hakan, havadan gelen topun gelişine ayağının içiyle muhteşem bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

58. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta kale ağzında yerden seken top arka direkteki Hakan'ın önüne düştü ancak onun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

60. dakikada Douglas, ceza sahası çizgisi önünde topu uzaklaştırmak isterken araya giren Obertan, ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Tolgahan gole izin vermedi ama ondan seken topu tamamlayan Eduok, ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

63. dakikada Diabate'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Emre sert bir vuruş yaptı ama bu vuruşta isabet yok.

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim uzak mesafeden sert bir vuruş yaptı ama top az farkla üstten dışarı gitti.

72. dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında İbrahim, ceza sahası içindeki Obertan'a aktardı pasını. Obertan da topu kontrol ettikten sonra yerden sert bir vuruş yaparak ağları buldu.

74. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken top son olarak kaleci Tolgahan'da kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Erzurumspor, 8 maç sonra 3 puanla tanışarak ligde kalma yolunda umutlarınıdevam ettirdi.

Takım kadroları

BB Erzurumspor: Sehic, Kanstrup, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, İbrahim, Eduok, Obertan, Emrah, Opseth

DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan, NDinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone

Erzurumspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak haftaya 7. sırada girerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18 puanla 17. sırada haftaya başladı.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje’nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



