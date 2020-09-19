Erzurumspor - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de ikinci hafta maçında Erzurumspor ile Sivasspor üç puan mücadelesi veriyor. Sezona Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Erzurumspor bu çıkışını Sivasspor maçında devam ettirmek istiyor. Sezonun ilk maçında sahasında Alanyaspor'a yenilen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Adolphe, Hasan, Kaan, Petrus, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Rashad

Sivasspor: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Gradel, Yasin, Ninga, Yatabare

Erzurumspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor saat 13.30’da başlayan maçta Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapıyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

BB Erzurumspor ile Sivasspor 3. randevuda

Süper Lig’in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Sivasspor oynanacak olan maçla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 mücadelede Sivasspo’un rakibine galibiyeti bulunmazken, Erzurum temsilcisinin de 1 kez galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile BB Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 10 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Çalımbay’ın Özdilek karnesi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın teknik adamlık kariyerinde Mehmet Özdilek’e karşı şansı tutuyor. Süper Lig kariyerinde Özdilek’in çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 14 maçın 7´sini kazanabilen Rıza Çalımbay, diğer maçlardan 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılmıştı.



