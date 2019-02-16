Erzurumspor-Sivasspor CANLI

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Ligde son üç maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan, deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1, evinde Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Maçtan dakikalar

Karşılaşma konuk ekip Sivasspor'un vuruşu ile başladı.

1. dakikada sağ kanattan Obertan'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kontrol etmek isteyen Lokman rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından hakem Bülent Yıldırım pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Scug, Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Douglas'ın sağdan ortasında ön direkte Hakan'ın kafa vuruşunda Sehic gole izin vermedi. Ondan seken topu Rybalka ağlara gönderdi ama öncesinde kakan bir ofsayt bayrağı var. VAR'dan gelen uyarı sonrası Bülent Yıldırım pozisyonu izledi ve golün geçerli olduğunu açıkladı: 1-1

23. dakikada Emrah'ın sağdan arka direğe doğru yaptığı ortada Eduok ile Sivasspor savunması arasında oluşan tehlikeli karambolde son anda araya giren David Braz tehlikeyi savuşturdu.

28. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Ndinga kafa vuruşunu yaptı ama top üstten dışarı gitti.

29. dakikada sol kanattan hareketlenen Schwchlen, ceza sahası çizgisi üzerindeki Opseth'e aktardı pasını. Onun yerden vuruşunda top altıpas çizgisi üzerindeki Eduok'un önünde kaldı ve Eduok müsait durumda yaptığı vuruşla ağları buldu.

35. dakikada Ndinga uzun bir pasla savunma arkasına hareketlenen Kone'yi düşündü. Topu kontrol eden Kone ceza sahası dışından şansını denedi ama top kaleci Sehic'in üzerine gitti.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serkan bekletmeden ortasını yaptı ama top Tolgahan'ın kucağına gitti.

40. dakikada Diabate'nin havalandırdığı topu Hakan kafayla Kone'nin koşu yoluna gönderdi ama Egemen kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında Emre soldan son çizgiye inip ceza sahasına koşu yapan Ndinga'ya aktardı pasını ancak Ndinga'nın topun gelişine yaptığı sert vuruşta isabet yok...

45+3. dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında Scuk, Obertan'ın koşu yoluna uzun bir pas gönderdi ancak kalesini doğru bir zamanlamayla terk eden kaleci Tolgahan rakibinden önce davranarak tehlikeyi önledi.

İlk yarı 2-1 Erzurumspor üstünlüğüyle sona erdi.

Takım kadroları

BB Erzurumspor: Sehic, Kanstrup, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, İbrahim, Eduok, Obertan, Emrah, Opseth

DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan, NDinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone

Erzurumspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak haftaya 7. sırada girerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18 puanla 17. sırada haftaya başladı.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje’nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



