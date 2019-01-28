Erzurumspor Samuel Eduok'ı tranfser etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa forması giyen Samuel Eduok'u tranfser etti.

28 Ocak 2019, Pazartesi 23:09
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Erzurumspor Samuel Eduok'ı tranfser etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.

Erzurumspor golcü futbolcunun transferi için Kasımpaşa'ya 400 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Nijeryalı golcü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Erzurumspor bu arada transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Samuel Eduok yarın Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" ifadeleri kullanıldı.




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