Transfer çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.

Erzurumspor golcü futbolcunun transferi için Kasımpaşa'ya 400 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Nijeryalı golcü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Erzurumspor bu arada transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Samuel Eduok yarın Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" ifadeleri kullanıldı.











