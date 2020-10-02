Erzurumspor - Rizespor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de üç maçta iki galibiyet alan Erzurmuspor, 4. hafta maçında henüz galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor'u konuk etti.

10. dakikada Novikovas orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleci Gökhan’ın son anda müdahalesiyle kornere çıktı.

27. dakikada Çaykur Rizespor atağa çıktığı sırada topu kapan İbrahim Akdağ ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top az farkla üstten auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Rizespor'da Remy sarı kart gördü.

53. dakikada İbrahim Akdağ’ın ortasında topla buluşan Emrah sert vurdu top kaleci Gökhan’da kaldı.

55. dakikada konuk Çaykur Rizespor’un kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Melnjak sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada Novikovas caza sahası dışından sert vurdu, topu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.

64. dakikada Samudo Boldrın’ın pasıyla ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Farnolle topu kontrol etti.

70. dakikada sağ kanattan Morozıuk’un ortasında kale sahası önünde topla buluşan Remy uygun durumda düzeltip vurdu top üsten auta çıktı.

79. dakikada Emrah’ın pasıyla topla buluşan Sisoko ceza sahasına girip sert vurdu. Top az farkla direği üzerinden dışarı çıktı.

79. dakikada Erzurumspor'da Hasan Hatipoğlu sarı kart gördü.

79. dakikada Rizespor'da Fernando Boldrin sarı kart gördü.

83. dakikada Emrah yaklaşık 40 metreden sert vurdu, kaleci Gökhan topu doksandan kornere çeldi.

89. dakikada Rizespor'da Donsah sarı kart gördü.

90. dakikada stat elektrikleri kesildi. Hakem Ümit Öztürk oyuncuların düşüncelerini sordu ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.

Maçta gol sesi çıkmayınca Erzurumspor ile Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Bu skorun ardından Erzurumspor puanını 7'ye çıkartırken, Rizespor ise 2 puana yükseldi.