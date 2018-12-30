Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Mavi-Beyazlılar’da teknik direktör Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin Ozan Tufan için Fenerbahçe’yle anlaştığı öğrenildi. Genç orta saha oyuncusuyla da görüşecek olan Dadaşlar’ın bu transferi birkaç güne kadar açıklaması bekleniyor.

Sezon başından bu yana kadro dışı durumda olan ve yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Ozan’ın da bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Erzurumspor’un Fenerbahçe’ye kiralık ücreti ödemeyeceği öğrenildi.

1.3 milyon Euro alıyordu

Doğu ekibinin bir diğer hedefi ise golcü takviyesi. Düşünülen isim Kayseri ve Mersin formaları da giyen forvet Welliton. Birleşik Arap Emirlikleri’nde forma giyen Brezilyalı oyuncuyla her konuda anlaşan Dadaşlar, önümüzdeki günlerde bu transfere de resmiyet kazandıracak.

Welliton, son olarak Kayseri’de 1.3 milyon Euro’ya oynuyordu.