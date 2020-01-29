Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu’nu transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Süper Lig’den transferi Ömer Şişmanoğlu imzayı attı. Ara vermeden Süper Lig’e geri dönmek isteyen Mavi-Beyazlılar’ın hedefindeki isim olan Ömer’le yapılan uzun görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştı.
Ömer Şişmanoğlu, bir buçuk yıllık sözleşmeye imza atarken, “Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Takıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım. Sezon sonuna kadar gollerimle yapacağım katkıyla Süper Lig’e geri dönmek istiyorum” açıklamasında bulundu.
30 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, kendisini Mavi-Beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Şişmanoğlu imzanın ardından Başkan Hüseyin Üneş ile fotoğraf çekildi.