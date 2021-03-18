MENÜ

Erzurumspor, Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

18 Mart 2021, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
- A +
Erzurumspor, Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...