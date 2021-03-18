Erzurumspor, Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
https://twitter.com/Erzurumspor/status/1372510233667502084