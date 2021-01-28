Erzurumspor ligin ilk yarısında 17 puan topladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 20. sırada tamamladı. Daha önce 2018-2019 sezonunda bu kulvarda mücadele etme şansı yakalayan ancak gösterdiği kötü performansla küme düşen mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonundan itibaren yeniden Süper Lig’de yerini aldı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yeniden Süper Lig’e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi birçok transfer yapmış olsa da ilk yarıda alt sıralardan kurtulamadı.

Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’la iç sahada oynanan maçta 2-2 berabere kalınması sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar, Özdilek yönetiminde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi yaşadı.

Mehmet Özdilek’in ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve takımla 1 1 yıllık anlaşma sağlayan Hüseyin Çimşir de alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakip fileleri ise havalandıramadı.

Ligin 13. haftasında Beşiktaş deplasmanında alınan 4-0’lık yenilgiden sonra Hüseyin Çimşir’le de yollar ayrıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk 13 haftasında görev yapan iki teknik direktörüyle de beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Daha sonra Yukatel Denizlispor’u konuk eden ancak bu karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Erzurumspor’da kulüp başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa etti. Bu istifanın ardından kulüp başkanlığına Ömer Düzgün getirildi.

Puan hasretine Mesut Bakkal son verdi

Erzurum temsilcisi, Hüseyin Çimşir’in ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Bakkal yönetiminde ilk maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak, 12 haftalık 3 puan hasretine son verdi.

Mavi-beyazlı ekip, Bakkal yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de yenilgi alarak puanını 17’ye çıkardı.

Son haftayı bay geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu sonuçlarla düşme hattından çıkamayarak ligin ilk yarısını 20. sırada tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, 31 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü’nü ağırlayacağı karşılaşmayla ligin ikinci yarısına başlayacak.

Erzurumspor, ilk yarıda iç sahada galibiyet alamadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk yarısında iç saha galibiyeti alamayan tek takım oldu.

Geride kalan sezon mücadele verdiği TFF 1. Lig’in son haftasında Ümraniyespor’u konuk ettiği maçı 4-1 kazanan Erzurum temsilcisi, ardından Erzurum’da galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig’de 10 iç saha maçı oynayan mavi-beyazlı ekip, 5 beraberlik, 5 de yenilgi aldı.

İlk yarıda yapılan transferler başarı sağlayamadı

Sezon öncesinde rakiplerine karşı başarılı bir performans sergilemek için transfer yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu kapsamda birçok futbolcuyu renklerine bağladı.

Arvydas Novikovas, Mitchell Donald, Armando Sadiku, Fabien Farnolle, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Petrus Boumal, Kaan Kanak ve Ricardo Gomes gibi futbolculardan isteneni alamayan Erzurum temsilcisi, bu oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırsa da sezon arasında 8 isimle anlaştı.

Brahim Darri, Jakub Szumski, Manuel Da Costa, Aatif Chahechouhe, Johanna Omolo, Mostapha El Kabir, Elba Rashani ve son olarak kaleci Göktuğ Bakırbaş’ı alan mavi-beyazlı ekip, ikinci yarıda düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Kalesinde 35 gol gördü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, oynanan 20 karşılaşmadan 35 gol yerken, rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Futbolcular, söz konusu maçlarda 44 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Armando Sadiku, Murat Uçar ve İbrahim Akdağ, ilk yarıda kırmızı kart gören isimler oldu.

Arturo Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak ve Osman Çelik 4’er kezle en çok sarı kart gören futbolcular olarak öne çıkarken, bu oyuncuları Murat Uçar, Oltan Karakullukçu 3’er, Rashad Muhammed, Donald, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Alkılıç, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Leo Schwechlen 2’şer, Kayacan Erdoğan, Ömer Şişmanoğlu, İbrahim Akdağ, Gabriel Obertan, Ricardo Gomes, Jakub Szumski, Aatif Chahechouhe ve Adolphe Teikeu 1’er sarı kartla izledi.