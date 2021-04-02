Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor, Konyaspor 'u ağırlayacak. Mesut Bakkal'ın ayrılığı sonrası takımı Yılmaz Vural'a emanet eden ve şiddetle puanlara ihtiyacı olan Dadaşlar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 27 puanı bulunan ev sahibi ekip, 19. sırada yer alıyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Alanyaspor karşısında son veren Konyaspor ise çıkışını sürdürmeye çalışacak. İlhan Palut'un ekibi 36 puanla 12. basamakta.

Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Nisan Pazar günü Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Erzurumspor - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi

Karşılaşma öncesi ev sahibinde eksik ya da cezalı bulunmuyor. Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Anicic, Alper ve Barış'ın yanı sıra kart cezalıları Diomande ile Rahmanovic maçta forma giyemeyecekler.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.