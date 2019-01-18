Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 16 puanla 16. sırada tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci yarının ilk maçında 25 puan toplayan Aykut Kocamanlı Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında seyirci avantajını kullanarak rakibini yenmek ve ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor. Atiker Konyaspor ise deplasmanda 3 puan peşinde olacak.

Erzurumspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Atiker Konyaspor 3-2 kazanmıştı.



