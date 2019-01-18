BŞB Erzurumspor - Atiker Konyaspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında çıkan Atiker Konyaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürdü.

İlk yarıda duraklamanın son dakikasında Abdou Razack Traore'nin pasıyla topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, kaleci Ibrahim Sehic'i mağlup ederek takımını soyunma odasına 1-0 önde taşıdı.

Dakikalar 57'yi gösterirken Volkan Fındıklı'yla farkı 2'ye çıkaran konuk ekip, 2 dakika sonra santradan gönderilen uzun topta Taylan Antalyalı'nın golüne engel olamadı ve skor 2-1'e geldi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Konyaspor, sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 28 yaptı. Düşme hattındaki Erzurumspor ise 16 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

2'nci dakikada rakip defansın arkasına sarkan Taylan, aşırma bir vuruşla kaleci Serkan'ı geçmek istedi. Serkan, meşin yuvarlağı son anda yakaladı.

4'üncü dakikada sağ kanattan A.Konyaspor cezaalanına giren Emrah, defansı geçtikten sonra sert vurdu, top az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada Özer’in sert şutunda Sunu topa dokunarak kaleye gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

40'ıncı dakikada ani gelişen A.Konyaspor atağında Ömer Ali'nin şutuna son anda Egemen ayak koyarak kornere gönderdi.

44'üncü dakikada Ömer Ali'nin pasıyla BB.Erzurumspor cezaalanına giren Adis Jahovic'in şutu kaleci Sehic'e çarparak kornere gitti. Korner atışından sonuç çıkmadı.

45'inci dakikada BB. Erzurumspor defansının arkasına sarkan Ömer Ali, A.Konyaspor'u öne geçiren golü attı: 0-1.

57'nci dakikada A.Konyasor'dan Ömer Ali'nin kullandığı korner atışında topu BB. Erzurumsporlu oyuncular ıska geçince Volkan, takımının ikinci golünü attı: 0-2.

59'uncu dakikada cezasahası içinde topla buluşan Rashad Muhammed, müsait durumdaki Taylan'ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

84'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhamed'in kaleye giden şutunu defans son anda kornere çeldi.

Maçın sonunda 4 dakika uzatma veren hakem Ali Palabıyık, A.Konyaspor cezaalanında yaşanan karmaşa üzerine VAR'a gitti. BB. Erzurumspor, penaltı beklerken hakem autu gösterdi.

BŞB Erzurumspor - Atiker Konyaspor ilk 11'ler

BŞB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz (Tolga Ünlü 82'), Leo Schwechlen, Gilles Sunu, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Muhammed Rashad 46'), Emrah Başsan, Auremir, İbrahim Akdağ, Lokman Gör, Jasmin Scuk

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Yevhen Opanasenko, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Abdou Razack Traore (Deni Milosevic 73'), Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana (Fallou Diagne 84'), Adis Jahovic (Mustapha Yatabare 72')

Hakem: Ali Palabıyık

Sarı Kartlar: Marko Jevtovic (28'), Muhammed Rashad (49'), Moryke Fofana (62'), Ömer Ali Şahiner (66'), Abdou Razack Traore (68'), İbrahim Akdağ (82'), Lokman Gör (90+1')