Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekipte futbolcular, son antrenmanını Kayserispor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri sonrası taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı. Tedavileri süren Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan’ın yanı sıra İbrahim Akdağ’ın da katılmadığı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, maç saatini beklemeye başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği maçta yarın saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.