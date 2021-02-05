Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor, Kayserispor'u konuk edecek. Son 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran ve çıkışa geçen Erzurumspor, 21 puanla 18. sırada. 2 haftadır kaybetmeyen Kayserispor ise 23 puanla 17. basamakta. Ateş hattından kurtula mücadelesi veren iki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak olacak.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçında Erzurumspor, deplasmanda 3-1'lik galibiyet almıştı. Dadaşlar'da sakatlığı süren Obertan ile kart cezalısı Murat Uçar, maçta forma giyemeyecek. Kayseri ekibinde ise Lung, Henrique, Lopes, Alibec ve kart cezalısı Sapunaru Erzurum deplasmanında olmayacak.

Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

7 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma 13.30'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Erzurumspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Novikovas, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Paz, Aziz Behich, Muhar, Campanharo, Lennon, İlhan, Avramovski, Maglica