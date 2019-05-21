Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalıştı.

Dün oynanan Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen futbolcuların da katıldığı antrenmana mavi-beyazlı ekip, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra 5’e 2 dar alanda top kapma, minyatür kale ve taktik çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmana Fenerbahçe maçında kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed ile sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan katılmadı.