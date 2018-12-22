Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Kayserispor'u konuk edecek. 15 puanla 16. sırada bulunan Erzurumspor rakibini yenerek ilk yarıyı galibiyet ile kapatmanın hesaplarını yapıyor. Hikmet Karaman yönetiminde üst üste iki galibiyet alan Kayserispor ise bu seriyi sürdürme peşinde...

Erzurumspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Sehiç, Tolga, Scuk, Lokman, Leo, Kone, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Rotman, Şamil, Deniz, Chery, Bilal, Umut

Ev sahibi takımda Khubulov'un sakatlığı devam ediyor. Ayrıca Egemen Korkmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç'ın sakatlığı Mensah'ın ise cezası bulunuyor.

Erzurumspor-Kayserispor bilet fiyatları

Kapalı A-B: 50 TL, Maraton: 20 TL, Kale Arkası: 10 TL, Misafir: 10 TL



