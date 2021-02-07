Erzurumspor - Kayserispor canlı
Süper Lig'in 24. haftasında son haftalarda çıkışa geçen 21 puanlı Erzurumspor, 2 haftadır kaybetmeyen 23 puanlı Kayserispor'u konuk ediyor. Ateş hattında yer alan iki takımda da tek hedef sahadan galip ayrılıp nefes almak. 28. dakikada Erzurumspor, Aatif'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Erzurumspor'da Ackah, üst üstte gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Son 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran ve çıkışa geçen Erzurumspor, 21 puanla 18. sırada. 2 haftadır kaybetmeyen Kayserispor ise 23 puanla 17. basamakta. Ateş hattından kurtula mücadelesi veren iki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak..
MAÇ BAŞLADI!
23. dakikada Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu El Kabir, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Ricardo Gomes dahil oldu.
28. dakikada Erzurumspor, Aatif'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
29. dakikada Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu sarı kart gördü.
34. dakikada Erzurumspor'da Ackah, üst üstte gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İlk yarı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Erzurumspor: Szumski, Butko, Adolphe, Costa, Leo, Omolo, Ackah, Cenk, Aatif, Novikovas, El Kabir
Kayserispor: Doğan, Aziz, Uğur, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Sabovic, Luckassen
Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 13.30'da başladı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde...