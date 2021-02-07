Erzurumspor - Kayserispor canlı

Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Son 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran ve çıkışa geçen Erzurumspor, 21 puanla 18. sırada. 2 haftadır kaybetmeyen Kayserispor ise 23 puanla 17. basamakta. Ateş hattından kurtula mücadelesi veren iki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak..

MAÇ BAŞLADI!

23. dakikada Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu El Kabir, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Ricardo Gomes dahil oldu.

28. dakikada Erzurumspor, Aatif'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

29. dakikada Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu sarı kart gördü.

34. dakikada Erzurumspor'da Ackah, üst üstte gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İlk yarı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Erzurumspor: Szumski, Butko, Adolphe, Costa, Leo, Omolo, Ackah, Cenk, Aatif, Novikovas, El Kabir

Kayserispor: Doğan, Aziz, Uğur, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Sabovic, Luckassen

Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 13.30'da başladı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde...

SÜPER LİG PUAN DURUMU