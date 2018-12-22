Erzurumspor - Kayserispor (CANLI)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Kayserispor'u konuk ediyor. 15 puanla 16. sırada bulunan Erzurumspor rakibini yenerek ilk yarıyı galibiyet ile kapatmanın hesaplarını yapıyor. Hikmet Karaman yönetiminde üst üste iki galibiyet alan Kayserispor ise bu seriyi sürdürme peşinde...

Maçtan dakikalar

Karşılaşma başladı.

GOL! 32. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Sapunaru düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Kayserispor'un bulduğu golün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem Hüseyin Göçek VAR incelemesinin ardından dakikalar 38'i gösterdiğinde toplam 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

GOL! 45+4'te Erzurumspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanatta Emrah Başsan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Taylan Antalyalı çok iyi yükseldi ve köşeye vurduğu kafa filelerle buluştu: 1-1.





Erzurumspor - Kayserispor 11'ler...

Erzurumspor: Sehic, Schwechlen, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Emrah Başsan, Auremir, İbrahim, Lokman, Scuk

Kayserispor: Muammer, Tiago Lopes, Kucher, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Sapunaru, Bilal, Chery, Deniz, Kravets