Ateş hattının en kritik maçlarından biri Erzurum'da oynanacak. Bir tarafta 3 maçlık galibiyet serisi yakalayıp uçuşa geçen ancak son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle ateşi iyice hisseden Erzurumspor, diğer tarafta ise küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Kasımpaşa... İki takımın da tek hedefinin mutlak galibiyet olduğu kritik karşılaşmada Dadaşlar'da cezalı ya da sakat oyuncu olmasa da takım içinde ödemelerin gecikmesi sebebiyle sıkıntılar olduğu biliniyor.

5 eksik var

Mali krizin yanı sıra teknik direktör Yılmaz Vural'la bazı yabancı futbolcuların problemlerinin olduğu da ayyuka çıkmıştı. Paşa'da ise 5 eksik teknik direktör Şenol Can'ın canını sıkıyor. Lacivert-Beyazlılar'da nefes kesecek mücadelede Hodzic, Tosic, Jeanvier, Koita ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Erzurumspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schweclen, Boumal, Omolo, Cenk, Obertan, Emrah, Oltan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Drinkwater, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin