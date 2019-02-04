Erzurumspor isyan etti: Elbet duyan olacaktır

Erzurumspor'un resmi internet sitesindne yapılan ve büyük harflerle, "ADALET FERYADIMIZI ELBET BİR DUYAN OLACAKTIR" başlığıyla verilen açıklama şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup olduk. Bu skor rakibin oynayarak hak ettiği değil, hakemin hatalarının sonucudur.

Müsabakanın başından sonuna kadar tüm takdir haklarını rakipten yana kullanan, attığımız golü VAR kararıyla faul vererek iptal eden, oyuncularımızın tüm emeğini sahaya gömen bir orta hakem vardı bugün sahada.

41. dakikada attığımız golü iptal eden hakem Özgür YANKAYA, faul kararını verdikten sonra oyunun başlangıcı 45. dakikayı gösteriyordu. Sadece bu pozisyonda 4 dakika oyunu uzatması gerekirken üstelik sakatlık ve oyuncu değişiklikleri gibi uzatmanın daha da artacağı etkenler varken ilk yarının sonuna 2 dakika ilave etti. Yine ikinci yarıda skandal bir ofsayt kararı verdi. VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip sonra VAR aracılığıyla yeniden izlemesi ve karar vermesi gereken bir pozisyonumuzu ofsayt kararıyla sonlandırdı. Maçın son dakikalarında Egemen Korkmaz’a yapılan hareketi VAR sistemine danışmadan geçiştirdi.

KASIMPAŞA MAÇI

Biz buna benzer hataları daha önce de gördük. Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler maçın 76. dakikasında Taylan’a atılan dirseği görmedi ve lehimize olacak faulü rakibe verdi. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Egemen’in rakibine yaptığı müdahaleye penaltı kararı vererek skandal bir karara imza attı. Ardından yine anlaşılmaz bir şekilde kaptanımız Egemen’e ikinci sarı kartını göstererek oyundan ihraç etti ve takımımızı10 kişi bıraktı.

AKHİSAR MAÇI

Akhisar deplasmanında yaşadığımız skandalı tüm futbol kamuoyu gördü. Maçın 90+1. dakikasında attığımız gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, üstelik ortada bunu inceleyecek kamera ekipmanı olmamasına rağmen. Bu dakikadan itibaren bir şey olmaz diyerek kameralar toplanmış ve maalesef 2 puanımız çalınmıştı. Bu skandala hala hiç bir kurumdan mantıklı bir açıklama gelmedi.

KONYASPOR MAÇI

Konyaspor’la evimizde oynadığımız 18. hafta maçının son dakikalarında penaltımızı yine VAR kararıyla vermeyen hakemler yine olası puanları kazanmamıza yaptıkları bu hatalarla engel oldular.

VAR SİSTEMİNİN TÜRK FUTBOLUNA ADALET GETİRECEĞİNE İNANDIK.

Biz bugüne kadar VAR sisteminin adalet getireceğine hep inandık. Artık tereddütlerin, gözden kaçan pozisyonların olmayacağını, tekrar tekrar seyredilen görüntülerle doğru kararlar verileceğine inanırken bugün Çaykur Rizespor maçındaki golümüzde rakip oyuncuların bile pozisyona itiraz etmemesine, yan hakemin gözü önünde olmasına ve onun golü vererek orta sahaya koşmasına, orta hakem Özgür Yankaya’nın da önce golü verip ardından iptal etmesine anlam veremedik.

VAR sisteminin amacının yanlışı doğruya çevirmek olduğunu düşünürken, doğrunun yanlışa VAR sistemi kullanılarak değiştirilmesini şaşkınlıkla, hayretle ve üzüntüyle karşıladık. Futbol kamuoyunun gözü önünde ve televizyon ekranlarında spor programlarında, hakem hocalarının yorumlarıyla Erzurumspor’umuzun haklılığı defalarca dillendirilirken, karşılaştığı haksızlıkların takımı olumsuz etkilediği yorumları yapılırken her geçen gün oynadığımız bir başka maçta yine benzer hatalara maruz kalmamız oldukça üzücü.

FUTBOLUN İÇİNDE HEP OLACAĞIZ. BİZ BURAYA KOLAY GELMEDİK, KOLAY GİTMEYECEĞİZ.

Bu şehir üç yılda üç şampiyonluk yaşayarak dünya futbol tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atmıştır. Bu maçlardaki hataların benzerlerini yaşamasına rağmen pes etmeyerek adım adım zirveye tırmanmış, adeta tırnaklarıyla kazıyarak bu noktaya Süper Lig’e yükselmiştir. Bölgenin tek Süper Lig takımı olan, bir çok kentten futbol izleyicisini oynadığı maçlara çeken ve yılların futbol hasretini dindiren, bu noktalara da kendi kaynaklarıyla hiç bir kurumdan ayni nakdi destek almadan gelen bir takım Erzurumspor..

Futbola emek vermiş, tesis yatırımları yapmış, altyapıya önem vermiş, bölgenin her açıdan kalkınmasına ön ayak olmuş, 3. ligden Süper Lig’e yükselene kadar olumsuz hava şartlarına rağmen -20, -30’larda zor şartlarda tribünleri doldurarak futbolla yatıp futbolla kalkmış bir kenttir Erzurum. Bu kenti yok saymak futbola ihanettir. Bu takım karşılaştığı bu haksızlıklara yenik düşmeyecek ve bu ligde kalıcı olacaktır. TFF, MHK ve Kulüpler Birliği nezdinde bu yaşananlarla ilgili gerekli girişimlerde bulunup, uğradığımız haksızlığı duyurmaya çalışacağız ve Süper Lige renk katan bütün futbol takımları için eşitlik ve adalet çağrımızı yineleyeceğiz.

AYNI HEYECANLA KALAN MAÇLARIMIZA HAZIRLANACAĞIZ.

Şimdiye kadar 20 hafta geride kaldı ve oynayacağımız 14 maç kaldı. Direncimiz verilen bu kararlarla, çalınan puanlarımızla asla kırılmayacak. Bundan sonra oynayacağımız her maçımız final. Biz yine teknik heyet, oyuncular ve yönetim kurulumuz olarak aynı hırsla, aynı inançla, aynı coşkuyla kalan maçlarımıza çıkacağız.

Elbette ADALET yerini bulacak, bu feryadımızı bir duyan olacaktır.

TARAFTARIMIZA MİNNETTARIZ.

3. Ligden Süper Lige çıktığımız süreçte en büyük desteği gördüğümüz, her türlü zorlukta takımımızı yalnız bırakmayan Büyük Erzurumspor taraftarı Süper Ligde de bizi yalnız bırakmıyor ve ortalama 15.000 biletli seyirciyle evimizde oynadığımız maçlarda ligin en iyi taraftarı seçiliyorlar. Çaykur Rizespor maçında da soğuk havaya rağmen yine yaklaşık 15.000 taraftarımız yollara düşüp tribünlerdeki yerlerini aldılar. Buna rağmen hakem kararlarının zor şartlarda tribünleri dolduran cefakar Erzurumspor taraftarını üzmesini asla kabullenemiyoruz. Bu şehrin en büyük markası olan Erzurumspor’un haklarını her şart ve koşulda arayacağımızın bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR KULÜBÜ