Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor ile yarın yapacağı hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık ekibimizin raporu ve hocamızın talebi doğrultusunda A takımımızdaki bazı oyuncularımızın hafif sakatlıklarının olduğu, bazı oyuncularımızın da gribal enfeksiyona bağlı soğuk algınlığı süreçlerinin devam ettiği için Hatayspor Kulübü ile görüşülerek planladığımız hazırlık maçı iptal edilmiştir. İlk hazırlık maçımız daha önce duyurduğumuz gibi 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazımkarabekir Stadyumu’unda Trabzonspor ile olacaktır." ifadelerine yer verildi.