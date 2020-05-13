Erzurumspor için kulüplerin geçmiş olsun mesajları

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplamda 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 23:59 Son Güncelleme:
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Erzurumspor için kulüplerin geçmiş olsun mesajları

BB Erzurumspor'un açıklamasının ardından kulüplerden geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Erzusumspor için yapılan geçmiş olsun mesajları şöyle:

TRABZONSPOR

"Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." 

FENERBAHÇE

"Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." 

BEŞİKTAŞ

"Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

ANTALYASPOR

''Erzurumspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.''

ALANYASPOR

''Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.''

GAZİANTEP FK

''Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.''

İSTANBULSPOR

''Bazı futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğimiz @Erzurumspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberlerini almayı ümit ediyoruz.''

BURSASPOR

''Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.''

İSTANBUL,(DHA)

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