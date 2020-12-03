Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu. Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik Ekip Kadrosu

Teknik Direktör : Hüseyin Çimşir

Emrah Bayraktar : Yardımcı Antrenör

Çağatay Rüştü Şalap : Yardımcı Antrenör

Şenol Fidan : Yardımcı Antrenör

Okan Çebi : Yardımcı Antrenör

Hakan Polat : Kaleci Antrenörü

Serkan Ünver : Teknik Danışman

Haydar Can Eren : Kondisyoner

Çağlar Volkan : Kondisyoner