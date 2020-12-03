Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu. Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Teknik Ekip Kadrosu
Teknik Direktör : Hüseyin Çimşir
Emrah Bayraktar : Yardımcı Antrenör
Çağatay Rüştü Şalap : Yardımcı Antrenör
Şenol Fidan : Yardımcı Antrenör
Okan Çebi : Yardımcı Antrenör
Hakan Polat : Kaleci Antrenörü
Serkan Ünver : Teknik Danışman
Haydar Can Eren : Kondisyoner
Çağlar Volkan : Kondisyoner