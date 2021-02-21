Erzurumspor - Hatayspor maçında ortalık karıştı

Süper Lig 'de Erzurumspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Son 7 maçtır kaybetmeyen Erzurumspor, düşme hattından uzaklaşmak adına bu karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktı.

Ligin flaş takımlarından Hatayspor ise zirveye tırmanmak için deplasmanda kazananın yollarını arıyor.

Karşılamanın 19. dakikasında iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı. Rayane Aabid, Ricardo Gomes'in kendisine yaptığı faul sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

Gomes, Aabid'e kafa topu mücadelesinde beline darbede bulundu. Sonrasında ise Aabid yerden kalkarak Gomes'in üzerine yürüdü.

Yaşanan itişmelere her iki takımın futbolcuları da katıldı.

Erzurumspor'da Boumal ile Hataysporlu Billong arasında da itişmeler meydana geldi.

Yaşanan gerginliği hakem Serkan Tokat uzaktan izledi. Ardından Gomes ve Rayane Aabid'e sarı kart gösterdi.