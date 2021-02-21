Erzurumspor - Hatayspor canlı

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, haftaya 39 puanla 6'ncı sırada girdi. Erzurum deplasmanından puan veya puanlarla dönmek isteyen Akdeniz ekibi, hafta boyunca hazırlıklarını sürdürdü. Son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor 'la golsüz berabere kalan Hatay temsilcisinde kart cezalısı Strahil Popov, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig 'in 26'ncı haftasında Atakaş Hatayspor bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde.

ERZURUMSPOR-HATAYSPOR CANLI ANLATIMI

Maç başladı

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Henüz mücadelenin 2. dakikasında ev sahibi Erzurumspor gole yaklaşan taraf oldu. Sol kanatta Leo Schwechlen bir kez daha topla bulup arıka direğe doğru ortasını yaptı. Topa buluşan Murat Uçar'ın sağ çaprazdan çektiği şutta top çerçeveyi bulmadı.

Maçta dakikalar 10'u gösterdiğinde Aatif Chahechouhe, sağ kanattan verkaçlarla ceza sahasına sokulup çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Katranis topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Hatay penaltı bekledi

13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Boupenza'nın pasıyla Diouf savunmanın arkasına sarkmak istedi. Da Costa geçit vermedi. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda Da Costa'nın topu elle kestiği yönünde itiraz etti. Ama VAR incelemesi sonrasında oyunun köşe vuruşu ile başlamasına karar verildi.

Boumal Galatasaray maçında cezalı

Erzurumspor'da 17. dakikada sarı kart gören Petrus Boumal, cezalı duruma düştü. Kamerunlu orta saha, Galatasaray maçında oynayamayacak.

Karşılaşmanın 11'leri

Erzurumspor: Szumki, Murat, Da Costa, Adolphe Leo, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, Gomes

Hatayspor: Munir, Burak, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

Erzurumspor - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.