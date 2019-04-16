Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16 Nisan 2019, Salı 19:41
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Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanın yaklaşık 1 saat sürdüğü, tedavileri devam eden Lokman Gör ile Egemen Korkmaz’ın ise çalışmaya katılmadığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe’yle karşılaşacak.

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