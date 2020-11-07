Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor, Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında dağılan Erzurumspor, 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Erzurum, Göztepe engelini aşıp Karagümrük mağlubiyetini unutturmak istiyor. 5 maçtır galip gelemeyen Göztepe ise 8. haftaya 7 puan ve averajla 14. sırada girdi. Göztepe’nin ligin 7. haftasındaki Alanyaspor karşılaşması İzmir’deki deprem nedeniyle ertelenmişti. İzmir ekibi deplasmanda kazanıp kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak.

Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Oltan Karakullukçu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Göztepe'de Stefano Napeloni, Alpaslan Öztürk ve Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları devam ediyor.

Erzurumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Erzurumspor - Göztepe muhtemel 11'ler:

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Teikeu, Mina, Kaan, Donald, Obertan, İbrahim, Emrah, Novikovas, Gomes

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Guilherme, Halil, İdeye