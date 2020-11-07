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Erzurumspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de son dönemde düşüşe geçen Erzurumspor ile Göztepe, 8. hafta maçında Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu 90 dakikada 7'şer puanı bulunan iki takım, yeniden çıkışa geçmenin peşinde... 13. dakikada Göztepe, Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçti.

07 Kasım 2020, Cumartesi 15:57 Son Güncelleme:
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Erzurumspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig 'in 8. haftasında Erzurumspor, Göztepe 'yi konuk ediyor. Erzurum, Göztepe engelini aşıp Karagümrük mağlubiyetini unutturmak istiyor. Göztepe ise kazanıp kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak.

13. dakikada Göztepe, Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçti.

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE CANLI

Erzurumspor - Göztepe 11'ler:

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Marko, Atınç, Dzenan, Kubilay, Sone, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Erzurumspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.00'da başladı. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

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